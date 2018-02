Oscarnight im Roxy

× Erweitern Foto: Veranstalter Roxy_Oscars

Die nächste Oscar-Night findet am 12.2. in Ulm statt! Und zwar anlässlich des 30. Bestehens der Ulmer AIDS-Hilfe. Ob Charlie Chaplin, Marylin Monroe, King Kong oder die komplette Monster AG: Alle freuen sich auf eine lange Tanznacht zur Musik vom ausgezeichneten DJ-Duo Elly und Tom. Oscars gehen an die besten, schönsten und originellsten Verkleidungen, die Kostümprämierung wird von Jessica Abt moderiert. Wie im Film!

12.2., Roxy, Schillerstr. 1/12, 20 Uhr, www.aidshilfe-ulm.de