Nacht der roten Schleifen 2017

Münchens traditionsreichster Gay-Klub ist auch wieder dabei: Der NY.Club lädt am Samstag, dem 2. Dezember ab 23 Uhr zur nächsten „Nacht der Roten Schleifen“ in seine neuen Räume in der Elisenstraße 3. Auch hier kann man den Aids-Teddy erstehen. Als besonderes Highlight werden The Sexshooters auflegen, das momentan heißeste DJ-Duo aus London! Der Erlös der Veranstaltung kommt der Münchner Aids-Hilfe zugute.

2.12. NY.Club, 23 Uhr, www.nyclub.de