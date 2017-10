Monster, Freaks, Untote - „Forever Halloween“

× Erweitern Forever - Halloween

Nach dem ungezügelten Start mit „Forever Summer“ im August, geht es jetzt in die zweite Runde! „Forever Halloween“ kommt pünktlich am 30.10. und verwandelt das Pacha für eine Nacht in einen grandiosen Horrortempel mit heißen sexy Typen.

Geboten werden ein House- und ein Popfloor, die von drei großartigen DJs bespielt werden und den Klub so zum Beben bringen, dass die Toten wieder auferstehen. Mit DJ Inshane aus Amsterdam und Martin Solvert aus Barcelona sind gleich zwei neue internationale Szenegrößen auf den Housefloor mit dabei, während der Popfloor mit Gloria Viagra aus Berlin in bewährter Manier beschallt wird.

Dazu gibt es heiße Showeinlagen und eine Horror-Crew, bei der du entweder wegläufst, oder sie gleich vernaschen willst. Je mehr Blut, Grusel und Horror, umso besser: Alle verkleideten Gäste werden vom Team besonders belohnt werden. Monster, Freaks, Untote und alle anderen zwielichtigen Gestalten bekommen eine Bloody Mary aufs Haus.

30.10., 23 Uhr, Pacha München, www.forever-party.com