MLC - Stark-Bier-Fest

Was den Narren der Fasching, ist den Fetischmännern das Starkbierfest: eine hochwillkommene „fünfte Jahreszeit“! Der Münchner Löwen Club (MLC) lockt damit auch in diesem Jahr Fetischfreunde aus ganz Europa vom 28. Februar bis 4. März in die bayerische Landeshauptstadt. Nach dem Meet & Greet im Sub (28.2., 19:30 Uhr) folgt mit der Wahl zum Bavarian Mr. Leather (1.3., 19 Uhr) der erste Höhepunkt des MLC-Starkbierfests 2018. Im Oberangertheater wird im festlichen Rahmen eines Fetisch-Dinners der Nachfolger des amtierenden Titelträgers Manfred Herbst gesucht. Nach Fetischflohmarkt und Fetischpartys ist der „GaySunday“ im Augustinerkeller krönender und stimmungsvoller Abschluss des Starkbierfests. Hunderte Jungs in Tracht und Fetisch feiern von 10 bis 22 Uhr im Saal und den Katakomben der Brauerei.

Der Kartenvorverkauf läuft vom 1. bis 15. Februar online unter www.mlc-munich.de.