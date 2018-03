Jeff Mills in München – plus Molten Moods

× Erweitern Foto: Simon Vorhammer Blitz

Jeff Mills gehört zu denjenigen, die Ende der 80er-, Anfang der 90er-Jahre maßgebliche Pionierarbeit leisteten und damit ein Genre erschufen, das bis heute höchste internationale popkulturelle Relevanz hat: Detroit Techno.

Er war zudem Mitbegründer des legendären Labels Underground Resistance, produzierte im Jahr 2000 einen Techno-Soundtrack zu Fritz Langs Metropolis und führte sogar schon ein gemeinsames Konzert mit dem Orchester von Montpellier am Pont du Gard auf anlässlich des 10. Jahrestags des Bauwerks als UNESCO-Weltkulturerbe. Am 24. März ist dieser Großmeister des Techno seit langem mal wieder in München zu Gast und lässt den Main Floor des Blitz Club erzittern. Im Nebenraum, dem sogenannten Plus Floor, zelebriert das Münchner Label Molten Moods sein viertes Release auf Vinyl mit Kessel Vale, Konrad Wehrmeister und dem Labelbetreiber Jonas Yamer.

24.3., 23 Uhr, Blitz Club, Museumsinsel 1, München

www.blitz.club

www.moltenmoods.de