Georgischer Aufguss in der Herrensauna

× Erweitern Herrensauna

Am 14. April eröffnet in der Roten Sonne wieder die berüchtigte Herrensauna. Das Berliner Techno-Vorzeigeformat findet schon seit ein paar Monaten äußerst erfolgreich auch in München statt. Dieses Mal rufen Albert van Abbe vom spanischen Überlabel Semantica und Herrensauna-Resident MCMLXXXV zum Aufguss. Zudem haben sie Ndrx zu Gast. Er ist Resident-DJ des Bassiani, ein Club, der der generellen Dominanz des Berghain aus der fernen georgischen Hauptstadt Tbilissi ernsthafte Konkurrenz macht.

14.4., Rote Sonne, Maximiliansplatz 5, 23 Uhr, www.rote-sonne.com