Frauenfest im „Schloss“ • Damenwelt im Partyzelt

Am letzten Tag dieses Monats bittet DJane und Veranstalterin Eléni zu Kabarett und Party. In der Location „Das Schloss“ tritt zunächst das Frauenduo „Spaß beiSaite“ auf. Auch in ihrem neuen Programm geben sie sich lesbisch, lustig und leidenschaftlich: Anne Bax erzählt vom (Liebes-)Alltag, während Musikerin Anika dazu Popsongs mit Chanson und einem Hauch Folk verbindet. Im Anschluss wird beim Halloween-Fest von 22 bis 2 Uhr morgens mit Musik der 80er, Charts, Club Sounds und Pop gefeiert. Gays und Trans* sind herzlich eingeladen. •bm

31.10., Das Schloss, Schwere-Reiter-Str. 15, www.frauenfest-muenchen.de