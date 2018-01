× Erweitern Foto: muenchen.de/Monica Guarduno Faschingsumzug

Was viele nicht wussten: Offiziell heißt auch der Münchner Faschingsruf „Helau!“ Sehr oft wird man ihn beim Faschingsumzug der „Damischen Ritter“ zu hören bekommen, der am 4.2. ab 13:13 Uhr quer durch München führt. Übrigens eine junge Tradition: Erst 2006 wurde (nach 35 Jahren Abstinenz) wieder ein großer Narrenzug in der Landeshauptstadt etabliert. Rund 40 Gruppen sind dabei, die Afterparty steigt im Hofbräuhaus.

4.2., München/Innenstadt, 13:13 Uhr, www.muenchen.de