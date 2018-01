× Erweitern Grafik: Lovepop Fabrique

Am 3.2. lädt die Lovepop Crew endlich wieder zur LGBT-Nacht „Fabrique d´ Amour“ in die Rockfabrik Augsburg. In diesen heiligen Hallen des Rock gibt es für das queere Publikum ausnahmsweise Pop, Dance, House, Black & Queer Classics. Auf dem Mainfloor die umtriebige Drag DJane Carrie Gold aus Hannover, auf dem Elektro-Floor Resident DJ Jayston und Hottie Ricardo Ruhga aus Rom. Mit Bistro und Gamingcenter!

3.2., Rockfabrik Augsburg, Riedingerstr. 26, 23 Uhr, www.rockfabrik-augsburg.de