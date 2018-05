ESC-Finale

× Erweitern ESC 2018

Noch immer ist es für viele das musikalische Hochamt des Jahres. Auch wenn die deutschen Beiträge beim Eurovision Song Contest in den letzten Jahren spektakulär floppten, zieht dieser Event die queere Gemeinde zuverlässig vor den Bildschirm. Heute könnt ihr das ESC-Final live unter anderem im Café Regenbogen, im Sub, dem Kraftwerk, im Prosecco oder im Rahmen des Various Voices-Festivals im Gasteig (hier in der BBC-Übertragung) erleben. Wie hieß es 2017 so richtig: Celebrate diversity!

12.5., diverse Locations ab 19 Uhr