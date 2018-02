Ekstase, Enthemmung, Freiheit - und dabei ist die Musik auch noch verdammt gut

× Erweitern Foto: Marco Krüger Roi Perez Roi Perez by © Marco Krüger, 2016

Playground ist der Spielplatz für alle Queerköpfe und Aufgeschlossenen, die auf sorgsam selektierten Techno stehen. Am 3. März feiert man den ersten Geburtstag der heißesten Party der Stadt im neuen Feiertempel Blitz, und zwar auf beiden Floors. An illustren Discjockeys wird es dabei nicht mangeln: Niemand geringeres als Ostgut Ton Künstler Roi Perez, Techno Legende Speedy J und Concrete Resident Francois X sind zu Gast. Mit dem Londoner Cormac, Unterton Produzent Nitam, Revolver Resident Rony Golding und der Dame des Hauses Julietta ist auch das restliche Line Up absolut empfehlenswert. Come early, don't leave!

3.3. 23 Uhr, Blitz Club, Museumsinsel 1, München, www.blitz.club