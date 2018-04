Ein Jahr Techno im Deutschen Museum

× Erweitern Foto: Stephanie S. Seth Troxler

Münchens Techno-Tempel Blitz hat vor einem Jahr seine Türen in einem Teil des Deutschen Museums geöffnet. Seitdem hat der Klub durch exquisites Booking, eine extrem hochwertige Anlage und die ein oder andere Ausschweifung von sich reden gemacht. Der erste Geburtstag wird am Wochenende des 20. und 21. April gebührend gefeiert. Größen wie Seth Troxler, DJ Stingray, Function oder Paranoid London werden sich zu diesem Anlass die Klinke in die Hand geben. Alles Gute, Blitz!

20.+21.4., Blitz Club, Museumsinsel 1, www.blitz.club