Eiche Alaaf! Einmal um die Welt

× Erweitern Foto: Deutsche Eiche Eiche Fasching

Den Auftakt der (frühen!) Faschingssaison 2018 macht wieder einmal der Hausball der Deutschen Eiche, der am 27. Januar unter dem Motto „Einmal um die Welt“ stattfindet. Nicht nur Mary Roos wird’s freuen, an deren letzten großen Hit dieses Motto angelehnt ist, sondern auch alle, die seit Jahrzehnten ihr altes Matrosenkostüm auftragen – denn die sind diesmal sogar dem Motto entsprechend gekleidet! Auch wenn die Party im Restaurant der bekannten Szene-Location ganz international daherkommt, vom Wesen her bleibt sie wie immer kölsch, weswegen der Ruf „Eiche Alaaf!“ durchaus seine Berechtigung hat. Es erwartet euch ein stimmungsvoller, bunter und wilder Abend in der Deutschen Eiche, bei dem es sicher genauso heiß hergehen wird wie im Badehaus nebenan.

27.1., Deutsche Eiche, Reichenbachstr. 13, 20 Uhr, Eintritt frei, www.deutsche-eiche.de