Die Highlights des Faschingsendspurts

× Erweitern Foto: Deutsche Eiche Fasching

Einmal um die Welt

Es ist der einzige große Hausball der Szene – der wird aber umso heftiger begangen! Schon zwei Wochen vor dem Aschermittwoch geht’s im Restaurant der „Deutschen Eiche“, der Faschingshochburg in der Reichenbachstraße, bei „Eiche alaaf!“ hoch her. Das Motto „Einmal um die Welt“, die Musik eher kölsch, die Kostümdichte nahe hundert Prozent, ebenso wie das Stimmungsbarometer. Nichts wie hin!

27.1., Deutsche Eiche, Reichenbachstr. 13, 20 Uhr, Eintritt frei, www.deutsche-eiche.de

× Erweitern Foto: Bernd Müller Oberanger-Fasching

Honeymoon

Seit rund 35 Jahren steigt der „Rosenmontagsball der Münchner Schwulengruppen“, dessen beeindruckende Historie schon an seinem nicht so ganz zeitgemäßen Titel erkennbar ist. Dennoch ist er nach wie vor das größte Ball-Ereignis der Münchner Szene, zu dem am 12. Februar wieder rund 500 Gäste erwartet werden. Der Event findet heuer unter dem Motto „Honeymoon“ statt. Inspiriert von der „Ehe für alle“ begrüßen die Veranstalter besonders gerne schräge Paare jeglicher Couleur, die sich und ihre Partnerschaft auf die Schippe nehmen. Die besten Kostüme werden wie immer mit Geldpreisen prämiert, der Sound kommt von den DJs Rudi und Balu. Der Vorverkauf läuft im Sub, bei SpeXter und im Oberangertheater selbst, der Erlös des Abends kommt den veranstaltenden Gruppen der Münchner LGBTIQ*-Szene zugute.

12.2., Oberangertheater, Oberanger 38, 19 Uhr

× 1 von 3 Erweitern Faschingsdienstag × 2 von 3 Erweitern Faschingsdienstag × 3 von 3 Erweitern Faschingsdienstag Prev Next

Faschingsdienstag vor der Eiche

Raus auf die Straße!

Der Faschingsdienstag ist der Höhepunkt des närrischen Treibens in der Landeshauptstadt. Praktisch alle Lokale im Viertel haben spätestens am mittags geöffnet und laden zum fröhlich-bunten Streifzug durch das Glockenbachviertel. Schon ab dem frühen Morgen trifft sich ganz München auf dem Viktualienmarkt, um mit den tanzenden Marktweibern und Tausenden Frühaufstehern zu feiern. Die queere Fraktion sammelt sich im Laufe des Vormittags an den Blumenständen Ecke Frauenstraße. Das ist nicht nur amüsant, sondern auch taktisch klug, denn von dort sind es nur wenige Meter zum grandiosen Faschingsstraßenfest vor der „Deutschen Eiche“, das ab 14 Uhr zur großen Open-Air-Party lädt. Beste Stimmung, geiler Sound von DJ James Munich und Mike Summer sowie die coolsten Drag Queens der Stadt erwarten euch. Die Eiche-Girls verteilen Wildcards an Gäste mit den heißesten, schönsten, schrillsten und aufwändigsten Verkleidungen, die sich dann zur Kostümprämierung um 17 Uhr der Bühne präsentieren dürfen. Ein „Muss“ für Freunde dicht gedrängten Schunkelns, schräger Begegnungen und alkoholisierter Flirts, kurz: Der perfekte Abschluss der Faschingssaison 2018!

13.2., Deutsche Eiche, Reichenbachstr. 13, www.deutsche-eiche.de

.... und sonst so?

Zugegeben, die großen Zeiten des queeren Faschings mit ihren zahlreichen Hausbällen und Events sind in München wohl erst mal vorbei. Und dennoch kommen Freunde des bunten Treibens auch in der Szene auf ihre Kosten: Im „Nil“ wird bunt dekoriert, auch das „Rendezvous“ zelebriert den Fasching und im „Prosecco“ wird ja ohnehin jeder Abend zu Party. DJane Eléni lädt am 8.2. zum Weiberfasching im Rahmen ihres After-Work-Clubbings ins „Jack Rabbit“ (8.2., 19 Uhr) und das TanzTeam bringt Paartänzer/-innen beim Faschings-Tanzcafé im Saal des „Zunfthauses“ (11.2., 18 Uhr) in Schwung. Ein Szenebummel lohnt sich also auch zur Faschingszeit!