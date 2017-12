An Silvester heißt es cruisen im Playground

× 1 von 4 Erweitern Foto: Veranstalter Cruise & Playground × 2 von 4 Erweitern Foto: Viktor Shekularatz Tijana × 3 von 4 Erweitern Foto: Stenny Olympiapark Stenny × 4 von 4 Erweitern Foto: MatthiasWehofsky Rodhad Prev Next

Die beiden neuen Vorzeigeformate in Sachen gay party mit qualitativ hochwertigem Techno Booking tun an Silvester das einzig Sinnvolle und fusionieren ihre Kräfte und Crowds. Cruise und Playground veranstalten ein Spektakel der besonderen Art auf drei Floors, das Ganze noch dazu im neuen Münchner Techno Tempel Blitz. Das Line Up könnte mit Größen wie Rødhåd, Tijana T, Oskar Offermann, Stenny oder Skee Mask kaum spektakulärer sein.

31.12. Blitz, Museumsinsel, 23 Uhr, www.blitz.club