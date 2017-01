Auf ein paar Zeilen ins … The High

Wer hätte gedacht, dass man in der Nähe des trutschigen Viktualienmarktes so eine sexy Höhle entdeckt?

× Erweitern drinkourballs

Sexy, weil hier immer ein angenehm schummriges Licht im Raum herrscht, das die Gäste fast perfekt ausleuchtet. Der Blickfang der Bar ist ein eigenartiges Regal aus Chrom und Glas, das Pflanzen, Kräuter und Spirituosen säumen und das fast die einzige Lichtquelle im The High ist. Die Cocktailkarte aus Plexiglas ist ebenso hochwertig wie der Drink, den ich bestelle: Dark & Stormy, die versaute kleine Schwester eines Cuba Libre in besseren Klamotten. Mir fällt die Steintheke auf mit ihrem blasstürkisen Marmormuster. Neben mir sitzen interessante, unspießige Gestalten, und kurz fühle ich mich wie in einer Bar im München der 70er, in der die Intellektuellen der Stadt adretten Jungs abcheckten und Kurze tranken. Fassbinder hätte es gefallen. Jb

www.drinkourballs.de