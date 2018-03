Afterwork-Clubbing

× Erweitern Foto: Phenomenelle Frauenfest DJane Eléni

Nach der Premiere zum Fasching steigt am Internationalen Frauentag die zweite Ausgabe des (mehrheitlich lesbischen) Afterwork-Clubbings von DJane Eléni (Bild). Bis Mitternacht heißt es: Raus aus der Arbeit, rein in die Party! Unter dem Motto „Come Together, Talk & Dance“ möchte sie eine Lanze brechen für das reale Leben jenseits virtueller Kontaktaufnahme. Heute ist dazu Gelegenheit. Gays&Friends welcome!

8.3., La Nuit, Maximiliansplatz 16, 19 Uhr, www.frauenfest-muenchen.de