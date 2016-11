18. NOVEMBER • OXXXBOAT

× Erweitern Oxxxxboat

Heute verwandelt sich die traditionsreiche Lederkneipe wieder einmal in eine Kabarettbühne. Die bunte Truppe um Markus Reisinger und Thomas Mack bittet an Bord der „S.S. Oxxxboat“ und lädt zu einer musikalisch-ironischen Kreuzfahrt durch die Gewässer der schwulen Subkultur. Dabei wird an deftigen Sprüchen und derbem Liedgut nicht gespart. Dafür, dass die Reise trotz hoher Wellen und weiterer Widrigkeiten ein gutes Ende nimmt, sorgt nicht zuletzt Schwester Resi. Schön, dass es noch ein solches Engagement gibt!

18.11., Ochsengarten, Müllerstr. 47, 21 Uhr, www.ochsengarten.de