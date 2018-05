14 Jahre Lovepop

× Erweitern Foto: Veranstalter Lovepop_14 Jahre

Am Abend vor dem Feiertag geht´s nicht nur in München dank der Magic Bar Tour, sondern auch in Augsburg hoch her: Partyveranstalter Jürgen Endres feiert das 14-Jährige seiner queeren Partyreihe Lovepop in der Musikkantine. Für den Sound, einem Mix der „Greatest Hits“ der letzten 14 Jahre, sorgt selbstverständlich DJ NT. Dazu gibt´s Getränkespecials, haufenweise Süßigkeiten und bei schönem Wetter einen Nachtbiergarten mit Lagerfeuer.

30.5., Kantine Augsburg - Am Exerzierplatz 25a, 23 Uhr, www.lovepop.info