Augsburg jubiliert!

Am 22. Juli feiert Lovepop ihr 13-jähriges Bestehen. Das ist zwar alles andere als ein runder Geburtstag, aber ein stolzer – und in jedem Fall ein guter Grund abzufeiern! Die B-Day-Party steigt in der Kantine, wo die süddeutsche Ausgabe der aus Hamburg kommenden Party einst debütierte. Aus einer Schnapsidee entstand eine der bekanntesten queeren Partyreihen Süddeutschlands, die seit neun Jahren auch in Stuttgart die LGBTIQ*-Community und deren Freunde zum Tanzen bringt. Zum Jubelfest spielt Lovepop-Mastermind DJ NT die dicksten Hits der letzten 13 Jahre. Von Pop und Hip-Hop bis Electro oder Queer Classics ist hier alles dabei. Bei schönem Wetter lockt neben allerhand Getränkespecials der Nachtbiergarten mit Lagerfeuer!

× Erweitern Foto: Lovepop 13 Jahre Lovepop

22.7., Kantine Augsburg, Am Exerzierplatz 25 a, 22 Uhr, www.lovepop.info