10 Jahre Rosa Stangerl

Foto: pixabay.com / gemeinfrei Maibaum

Tags darauf wird am Karl-Heinrich-Ulrichs-Platz zum 10. Mal um das „Rosa Stangerl“ getanzt. Die Maibaumfeier steigt von 11 bis 22 Uhr und neben den „Schwuhplattlern“ sind unter anderem Gospelsängerin Gina The Voice, Akkordeonist Andreas Weyerer und DJ GJose am Start. Ein familiärer, entspannter und unterhaltsamer Tag – schöner kann Weiterfeiern nicht sein! Wenn das Wetter nicht mitspielt, wird das Maibaumfest auf 5. Mai verlegt.

1.5. Karl-Heinrich-Ulrichs-Platz, 11 bis 22 Uhr