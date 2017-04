Zwischen Glücksspiel und Klostermaueren

Mit SISTER ACT kommt im Mai ein weiteres international gefeiertes Musical nach München ans Deutsche Theater. Die energiegeladene Show begeisterte schon das Publikum in London, am New Yorker Broadway, in Hamburg, Paris, Wien und Mailand.

Das Musical erzählt die Geschichte der talentierten Nachtclubsängerin Deloris van Cartier, die von einer Bühnenkarriere träumt. Als sie Zeugin eines Mordes wird, muss sie sich ausgerechnet in einem Kloster vor den Gangstern verstecken. Delores stellt dabei die Klosterwelt auf den Kopf, entstaubt unbewusst-bewusst das Leben hinter den Klostermauern.

Die Musik für SISTER ACT stammt vom achtfachen Oscar©-Preisträger Alan Menken, Komponist weltbekannter Songs aus Disney Filmen wie „Die Schöne und das Biest“, „Arielle, die Meerjungfrau“ oder „Aladdin“. 2012 wurde SISTER ACT mit dem Live Entertainment Award als beste En-Suite-Veranstaltung Deutschlands ausgezeichnet.

Mit himmlischen Stimmen, göttlichen Songs, sakralen Kulissen, glitzernden Kostümen und frechen Dialogen ist SISTER ACT mit über sechs Millionen Zuschauern eine der erfolgreichsten Musicalproduktion.

Deutsches Theater: SISTER ACT. 19. Mai bis 9. Juli 2017

