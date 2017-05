Claudia Stamm, stärkste Stimme für LGBT* im Bayerischen Landtag, hat die Partei der Grünen und ihre Fraktion verlassen.

× Erweitern FOTO: Rolf Poss Claudia Stamm

Die Grünen hätten sich verändert, von vielen ihrer Werte entfernt und seien mittlerweile nicht mehr ihre Partei, so die ehemalige jugend- und queerpolitische Sprecherin, die ihren Abschied unter dem Slogan „Zeit zu handeln“ verkündete. Claudia Stamm wird nun eine neue Partei gründen und hat dabei auch in der Community Unterstützung gefunden. Zunächst geht ihr parlamentarisches Leben als fraktionslose Abgeordnete weiter. Was ihr Abschied auch für die LGBT*-Politik im Landtag bedeutet und was es mit ihrer neuen Partei auf sich hat, lest ihr in der Juni-Ausgabe.