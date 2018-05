× Erweitern Foto: Veranstalter 3 Wunder

Die drei verrückten Diven Miss Piggy, Gene Pascale und France Delon sind mitihrer Show "3 Wunder an der Bar - Alles neu macht der Mai" wieder am Start. Fans dieses Formats wissen, was sie erwartet: Stand-Up, Live-Gesang, jede Menge alkoholisierter Gags und ein wahrhaft bunter Abend!

10., 11. und 13.5., Oberanger-Theater, Oberanger 38, 20 Uhr,www.piggy-gene.de