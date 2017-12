Wisst ihr, was Freundschaft ist?

Nach der Europapremiere von Quasimodo & Co im Stage Theater des Westens in Berlin gibt es den berühmten Glöckner bis 7. Januar in der bayerischen Landeshauptstadt zu sehen

Esmeralda & Quasimodo

Das Deutsche Theater bringt Disneys „Der Glöckner von Notre Dame“ auf die Bühne und feiert damit München-Premiere. . Das Musical, basierend auf der Romanvorlage von Victor Hugo und dem Zeichentrickfilm von Disney, erzählt die Liebesgeschichte des ausgestoßenen Quasimodo, der im Glockenturm der Pariser Kathedrale Notre Dame aufwächst. Nur die schöne Esmeralda will den Mann mit dem Buckel aus seiner Misere befreien und zieht damit den Zorn der Bevölkerung auf sich.

Quasimodo

So nimmt die Geschichte ihren Lauf. Mit Orchester und großem Chor bringen die Komponisten Alan Menken und Stephen Schwartz neue Songs als Untermalung des Musicals. Beide sind mehrfach mit Oscar, Golden Globe und Grammy ausgezeichnet worden, unter anderem für die Musik von Disney-Produktionen wie „Pocahontas“, „Aladdin“ und „Arielle, die Meerjungfrau“.

Frollo & Quasimodo

Der Glöckner von Notre Dame, Deutsches Theater, bis 7.1., www.deutsches-theater.de