Wenn die Philharmonie zur Tanzbühne wird

Foto: Hans Engels MPhil

„MPHIL 360°“ geht in die nächste Runde! Die diesjährige Ausgabe des internationalen, genreübergreifenden Ausnahmefestivals steht ganz im Zeichen Igor Strawinskys. Zum feierlichen Auftaktkonzert am Donnerstag, dem 22.2. stehen in der Philharmonie im Gasteig seine „Symphonie für Bläser“ und sein Ballett „Pétrouchka“ auf dem Programm. Damit wird die Philharmonie zur Tanzbühne, auf der das weltberühmte Mariinsky-Ballett gastiert. Star-Aufgebot des Abends ist Hélène Grimaud, die das 4. Klavierkonzert von Ludwig van Beethoven spielen wird.

22.2., Philharmonie im Gasteig, 20 Uhr Infos + Tickets: www.mphil.de