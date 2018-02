Was für ein Zirkus

× Erweitern Foto: Circus Krone Kronebau_Aussen

„Manege frei“ für artistische Superlative, traumhafte Tierdressuren und lustig verspielte Späße.

Der Kronebau nördlich der Hackerbrücke gehört seit Jahren fest zum Münchner Stadtbild. Nicht nur Zirkusvorstellungen, sondern alle Arten von Events stehen in dem in Deutschland einmaligen festen Zirkusgebäude auf dem Programm. Jetzt feiert Circus Krone mit seinem Jubiläums-Programm „Evolution – 112 Jahre Circus Krone“ Geburtstag. Geboten wird eine Mischung aus klassischer Zirkuskunst und moderner Show mit Gästen aus der internationalen Zirkuswelt.

Im Frühjahr 2018 startet wieder die Tournee und geht von den Alpen über den Norden der Republik zurück bis nach Baden-Württemberg. Insgesamt wird in dreißig Städten Halt gemacht. Mit dabei sind 54 Artisten, Tierlehrer und Clowns aus zwölf Nationen und fünf Kontinenten sowie jede Menge Tiere. Das Ergebnis ist eine Melange aus opulenten Bühnenbildern, packenden Szenen, Leistung und Akrobatik und Überraschungen für Ohren und Augen.

Wer nicht auf die Tournee warten möchte, hat bis zum 8. April die Möglichkeit, sich vom Winterprogramm im Circus Krone Bau begeistern zu lassen. In Erinnerung an die im Sommer 2017 verstorbene Zirkusdirektorin Christel Sembach-Krone startet der Circus Krone das dreiteilige Winterprogramm am 25. Dezember mit „In Memoriam“.

„In Memoriam“ bedeute im Circus Krone alles andere als „Ruhe“, hier steht eher „Action“ im Mittelpunkt: schnelle Jongleure, Hochseilakrobaten aus Kolumbien. Ganz schön sprunghaft sind die kenianischen Akrobaten Black Blues Brothers und die Pyramidenbauer aus Kenia. Für Lachtränen zuständig ist die spanische Clownsfamilie Tony Alexis, die Truppe Los Robles sorgt für Nervenkitzel: Auf ihren Motorrädern drehen sie Loopings in einer Stahlkugel – und alle buhlen um die Gunst der Zuschauer.

Die neue Direktorin und Dompteurin Jana Mandana Lacey-Krone führt stolze Hengste und gemütliche Elefanten durch die Manege. Für alle, die es bissiger mögen, zähmt Hans Ludwig Suppmeier weiße Tiger, und John Burke verblüfft mit seinen Seelöwen. Ein rundherum spannendes und sehenswertes Programm.

Winterprogramm I. „In Memoriam“ 25.12.2017 – 31.1.2018Die weiteren Programme:II. „Hommage“, 1.2. – 28.2.III. „Christel Sembach-Krone’s Lieblinge“, 1.3. – 8.4.

