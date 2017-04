Vom Okzident in den Orient und zurück

Das von Publikum und Presse gefeierte Singspiel „Die Entführung aus dem Serail“ von Wolfgang Amadeus Mozart ist wieder im Cuvilliéstheater zu sehen.

Diesmal in der Inszenierung von Nestroy-Preisträgerin Stephanie Mohr und erneut mit Chefdirigent Marco Comin und dem Orchester des Staatstheaters am Gärtnerplatz. Seid dabei, wenn der spanische Edelmann Belmonte ins Morgenland reist, um seine Geliebte Konstanze und das Liebespaar Blonde und Pedrillo aus den Fängen des Bassa Selim zu befreien. Doch einfach ist die Flucht nicht, denn der Bassa ist ebenfalls in Konstanze verliebt ...

ab 11.4., Cuvilliéstheater, Die Entführung aus dem Serail, www.gaertnerplatztheater.de