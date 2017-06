Verführer und Vergewaltiger, Liebhaber und Mörder

Am 24. Juni feierte das Gärtnerplatztheater mit Wolfgang Amadeus Mozarts Meisterwerk Don Giovanni Premiere im Cuvilliéstheater. Dieses Dramma giocoso ist ein Muss für jeden, der Mozart liebt!

Solange er lebt und atmet, wird Don Giovanni es nicht sein lassen, Jagd auf amouröse Abenteuer zu machen, auch wenn sein getreuer Diener Leporello bereits hunderte Eroberungen katalogisiert hat. Donna Elvira gehört bereits der Vergangenheit an, Donna Anna wird in ihrem Schlafgemach überrascht und Zerlina soll gar an ihrem Hochzeitstag verführt werden. Doch gebrochene Herzen, gehörnte Ehemänner und entehrte Väter schließen sich zusammen, um dem Verführer den Garaus zu machen.

2., 4., 5., 6., 8., 9., 10. + 12.7., Cuvilliéstheater, 19:00 Uhr

