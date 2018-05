Various Voices - Partys, Galas und Events

× Erweitern Foto: Veranstalter

Neben den Chorkonzerten, die täglich zwischen 13:30 und 18 Uhr im Gasteig stattfinden, geht es auch abends in Münchens größtem Kulturzentrum rund. Außerdem ist das Festival an einigen anderen Orten der Stadt zu erleben. Hier der Überblick.

Servus in München

Eröffnungsgala mit Patrick Lindner, D’Schwuhplattler, Alpenkletzmer und Alphornbläsern sowie einem Jodelkurs mit TV-Moderatorin Traudi Siferlinger.

Mittwoch, 9.5., Gasteig (Philharmonie), 20 Uhr

München ahoi!

Vier Schiffsfahrten auf dem Starnberger See mit Chorbegleitung, außerdem zwei Bühnen im H’ugo’s Beach Club Undosa mit Auftritten, einem großen Seefest und Feuerwerk.

Donnerstag, 10.5., H’ugo’s Beach Club Undosa/Starnberg, 18:15 Uhr, Eintritt zur Party (ab 19 Uhr) frei

City Stage – Biergarten

Vor der Oper lädt ein Biergarten zum Durchatmen und Zuhören ein: Verschiedene Chöre untermalen das gechillte Get-together auf dem Max-Joseph-Platz bei Bier, Drinks und bayerischen Spezialitäten.

Freitag, 11.5., 13:30 – 20 Uhr und Samstag, 12.5., 12:30 – 23 Uhr, Eintritt frei

Munich in space! An interGALActic concert night

Die große Festival-Gala findet gleich zwei Mal an diesem Abend statt: Gloria Gray und Ingo Brosch präsentieren ESC-Superstar Conchita, den weltbekannten Countertenor Andreas Scholl sowie zehn LGBTIQ*-Chöre im Rahmen einer glamourösen Gala.

Freitag, 11.5., Gasteig (Philharmonie), 18:15 und 21 Uhr

Space-Party

Im Anschluss an „Munich in space“ wird im Foyer getanzt wie bei der „Raumpatrouille Orion“: Zwei Dancefloors und eine Karaoke-Set warten auf euch.

Freitag, 11.5., Gasteig (Foyer), 22:30 Uhr, Eintritt frei

Carmina Burana

Der Odeonsplatz wird zur riesigen Open-Air-Mitsing-Bühne. Various Voices lädt alle Münchnerinnen und Münchner zur Aufführung von Carl Orffs bekanntestem Chorwerk ein. Mit großem Orchester und tausenden Stimmen. Auch wer nur „O Fortuna“ mitsummen möchte, ist hier herzlich willkommen!

Samstag, 12.5., Odeonsplatz, 20 Uhr (Generalprobe 10 Uhr), Eintritt frei

Gasteig-Clubbing

So etwas wie die Zwillingsschwester des CSD-Rathaus-Clubbing: Das ganze Haus wird auf mehreren Dancefloors mit Schlager und Partysounds, House und Electro sowie Walzerklängen und Tanzmusik bespielt. Für alle ESC-Fans wird der Contest aus Lissabon live im Carl-Orff-Saal (in der internationalen BBC-Version) übertragen.

Samstag, 12.5., Gasteig (Foyer), 22:30 Uhr

Servus München – See You in ...?

Abschlussveranstaltung mit der Uraufführung des speziell für Various Voices 2018 komponierten Auftragswerks durch das Festival-Orchester. Außerdem: Bekanntgabe des Austragungsorts 2022.

Sonntag, 13.5., Gasteig (Philharmonie), 14:30 Uhr