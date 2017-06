Für Klassikfans ein Muss: Die Tiroler Festspiele Erl feiern in diesem Jahr mit ihrem 20. Festspielsommer ein rundes Jubiläum.

× Erweitern Foto: Peter Kitzbichler Tiroler Festspiele Festspielhaus

„Der Tiroler Kultursommer beginnt alljährlich mit den Tiroler Festspielen Erl. Und er erreicht in diesem auch gleich seinen Höhepunkt", so kommentierte schon im Jahr 2013 Tirols Landeshauptmann Günther Platter, und dies gilt auch für den Jubiläumssommer. Untrennbar mit den Festspielen verbunden ist Dirigent und Opernregisseur und Gustav Kuhn, der das Opern- und Konzertfestival gegründet hat. Zu Beginn fanden die Konzerte und Aufführungen im modern gestalteten Passionsspielhaus statt. Seit Dezember 2012 gibt es in unmittelbarer Nachbarschaft ein eigenes Festspielhaus, das schon allein mit seiner futuristischen Architektur für Aufsehen sorgt. Die Vorstellungen der Tiroler Festspiele Erl finden seitdem in beiden Häusern statt. Der Jubiläums-Sommer steht unter dem Motto „Zukunftweisende Retrospektive“ und bietet einen Rückblick auf 20 Jahre Festspiele. Im umfangreichen Programm, das alleine sieben Opern und 19 Konzerte umfasst, dürfen Gustav Kuhns Wagner-Inszenierungen natürlich nicht fehlen: Am 8. und 29.7. wird „Lohengrin“ gegeben, vom 13. bis 16. Juli ist „Der Ring des Nibelungen“ zu sehen.

× Erweitern Foto: Xiomara Bender Tiroler Festspiele

7. – 30.7., Tiroler Festspiele Erl, Infos und Tickets über www-tiroler-festspiele.at