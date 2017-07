Gitarre und Loop Station – mehr braucht der 20-jährige Tim Kamrad nicht, um seine Fans zu begeistern. Für seine erste EP opferte der Singer-Songwriter sein gesamtes Sparbuch. Dass es sich gelohnt hat, beweist seine Debütsingle „Changes“.

Im Interview mit LEO erzählt er uns von seiner frühen musikalischen Prägung durch die Beatles und warum es für ihn wichtig ist, ein Zeichen auf dem CSD München zu setzen.

Du spielst auf einer Gitarre aus den 1970er-Jahren und nennst The Beatles als Einfluss. Woher kommt deine Vorliebe für diese Zeit?

Meinen ersten bewussten Kontakt zur Musik hatte ich über die Beatles und generell die Musik der 60er- und 70er-Jahre. Das kam über meinen Vater, der selber großer Beatles-Fan ist und mir diese Musik nahegebracht hat. Schon früh haben wir zusammen Lieder wie „Twist and Shout“ gespielt – auch wenn ich damals weder Gitarre spielen noch Englisch sprechen konnte. Dadurch wurden die Beatles letztlich auch zu dem Grund, warum ich selber angefangen habe, Songs zu schreiben. Die Begeisterung zieht sich also bis heute, da ich – je mehr ich selber schreibe und produziere – merke, wie weit die Beatles doch damals ihrer Zeit voraus waren.

Du hast dich entschlossen, deine Texte auf Englisch zu schreiben und zu singen. Woher kommt diese Entscheidung?

Das war tatsächlich weniger eine bewusste als einfach eine intuitive Entscheidung. Ich habe eigentlich schon immer englische und internationale Musik gehört und kann mich damit am besten identifizieren. Ich habe das dann so beibehalten, weil ich die Vorstellung gut finde, dass ich Musik mache, die man auf der ganzen Welt – und nicht nur lokal begrenzt – versteht. Gerade durch das Internet und die Streamingdienste ist es ja aktuell leichter denn je, seine Musik überall verfügbar zu machen. Ich will das also nutzen und so viele Menschen wie möglich ansprechen.

Der CSD ist nicht nur eine Großveranstaltung, sondern es geht um Gleichstellung – der LGBTIQ*-Community. Was bedeutet für dich der Auftritt in München?

Für mich ist der Auftritt beim CSD die Möglichkeit, diese großartige Gleichstellungsbewegung zu unterstützen und auf meine Art und Weise Teil davon zu werden. Ich finde es einfach so absurd und unverständlich, dass es im 21. Jahrhundert immer noch Menschen gibt, die andere aufgrund ihrer Sexualität verurteilen und sogar ausgrenzen. Jeder hat das Recht zu fühlen, was er will, und zu lieben, wen er will, ohne dafür von anderen in irgendeiner Weise bewertet zu werden. Ich freue mich also darauf, mich gemeinsam mit der LGBTIQ*-Community gegen jede Art von Diskriminierung zu stellen und ein Zeichen für ein friedliches und freies Zusammenleben zu setzen.

Interview: Mario Lehlbach