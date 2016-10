× Erweitern FOTO: VERANSTALTER The Cat

Der Katze Kaiserreich kommt, um uns alle mit ihrem organisierten Chaos glücklich zu machen! Anders gesagt: „The Cat Empire“ machen sich auf den langen Weg von Australien nach Deutschland, um die Stücke ihres neuen Albums „Rising With The Sun“ live zu präsentieren. In ihrer musikalischen Exzentrik mischen sie so unbeschwert Jazz, Ska, Reggae, HipHop, Funk und sogar Klezmer verquicken, dass man zuerst fast einen Knoten ins Ohr gespielt bekommt, bis der platzt und einen reine Freude überkommt.

31.10., 20 Uhr, Tonhalle, Grafinger Str. 8, www.muenchenticket.de