Superwomen

Gayle Tufts ist die wohl bekannteste in Deutschland lebende Amerikanerin und seit 25 Jahren eine Institution in Sachen intelligente Unterhaltung. In ihrem aktuellen Programm „Superwoman“ aktiviert sie ihre Superkräfte, um mit Musik, Tanz und Comedy „the Power of Showbiz“ zu verbreiten. Enthusiastisch, menschlich, bodenständig, selbstironisch und liebenswert: Die vielleicht beste Entertainerin der deutschen Comedyszene!

2.2., Lustspielhaus, Occamstr. 8, 20:30 Uhr, www.lustspielhaus.de