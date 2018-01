Start in die Ballsaison

× Erweitern FOTO: Münchner Festring Oide Wiesn Bürgerball

17 Faschingsbälle werden in dieser (kurzen) Saison im Deutschen Theater veranstaltet. Den Startschuss gibt der „Oide Wiesn Bürgerball“ für Freunde bayerischer Tänze in traditioneller und historischer Tracht: feiern, tanzen und eine Riesengaudi in unterschiedlichen Sälen mit Musik von der Blaskapelle bis zum großen Orchester, Workshops im Goaßlschnalzen und anderen Traditionen, natürlich Tanzaufführungen und vieles mehr.

12.1., Deutsches Theater, Schwanthalerstr. 13, 19 Uhr, www.muenchenticket.de