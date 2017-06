Sichtbares Gedenken

Das Münchner Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Lesben und Schwulen wird am 27. Juni eingeweiht – endlich.

Foto: Bernd Müller NS Denkmal Die Denkmal-Baustelle am Oberanger

Fast drei Jahre nach dem Beschluss des Stadtrats erhalten die Münchner Lesben und Schwulen ihr erstes eigenes Denkmal. Es erinnert an die homosexuellen Opfer des Nationalsozialismus und ist an der Ecke Dultstraße/Oberanger zu sehen. Am von der Künstlerin Ulla von Brandenburg gewählten Standort befand sich 1934 der „Schwarzfischer“ ein Schwulenlokal, das im Mittelpunkt der ersten großen Razzia am 20. Oktober 1934 stand, mit der die systematische Verfolgung Homosexueller durch Polizei, Gestapo und Justiz einsetzte. Die 43-jährige Künstlerin entwarf ein etwa 70 Quadratmeter großes Bodenmosaik, in dem unterschiedlich große Farbsteine in Form eines Winkels angeordnet sind, der sich um die Ecke des Gebäudes Oberanger/Dultstraße legt.

Oberbürgermeister Dieter Reiter wird das Denkmal am 27. Juni im Rahmen einer feierlichen Eröffnungsveranstaltung in Anwesenheit der Künstlerin der Öffentlichkeit übergeben. Außerdem spricht der Initiator und „Vater“ des Projekts, Rosa- Liste-Stadtrat Thomas Niederbühl. Für die musikalische Umrahmung sorgt der Münchner Regenbogenchor.

27.6., Dultstraße/Ecke Oberanger, 18 Uhr