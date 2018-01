Sex, Drag and Rock ’n’ Roll

× 1 von 3 Erweitern Foto: Jens Hauer Rocky Horror Show × 2 von 3 Erweitern Foto: Jens Hauer Rocky Horror Show × 3 von 3 Erweitern Foto: Jens Hauer Rocky Horror Show Prev Next

Nach einer ausverkauften Tournee mit 300.000 Besuchern und drei Jahren Pause kehrt RICHARD O’BRIEN’S ROCKY HORROR SHOW 2018 endlich zurück ans Deutsche Theater! Zeit für die größte Party und den unartigsten Spaß der Musical-Geschichte – inszeniert unter dem höchstpersönlichen Augenmerk des Schöpfers Richard O’Brien. An Halloween 2008 feierte Sam Buntrocks Inszenierung der ROCKY HORROR SHOW ihre umjubelte Weltpremiere in Berlin. Über eine Million Fans ließen sich seitdem von der international hochgelobten Produktion begeistern. Von Anfang an war sie mit nichts zu vergleichen und wurde rasch zum weltweiten Phänomen – über 20 Millionen Menschen haben das abgedrehte Märchen für Erwachsene bislang erlebt. Der Einfluss, den die Show bis heute auf Drag-Shows, Rockbands, Theater und die Burleske-Szene ausübt, ist unschätzbar groß. Sam Buntrock bringt in seiner gefeierten Inszenierung den „Time Warp“ zurück zu seinen Wurzeln in B-Movies, Burleske und Glamrock und legt ihren wahren Kern frei: Don’t Dream It – Be It!

Vom 20. Februar bis zum 18. März sind auch in München wieder Strapse und Stilettos angesagt. Zudem wird erneut Sky du Mont als deutschsprachiger Erzähler die Zuschauer charmant durch das Chaos geleiten. Der TV-Star steht in der ersten und dritten Woche des Gastspiels in dieser Rolle auf der Bühne. Besonders ist auch der interaktive Charakter des Spektakels: Die Wasserpistole für den Regen, die Zeitung dagegen, Konfetti zur Hochzeit, ein Licht gegen die Dunkelheit, ein Handschuh fürs Labor und vieles mehr – mit dem Fanbag mischst du selbst bei diesem extravaganten Stück mit.

20.2. – 18.3., Deutsches Theater, Infos + Karten: www.deutsches-theater.de/rocky-horror-show