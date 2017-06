Am 9. Juli widmen die Münchner Philharmoniker erstmals ein Konzert der Münchner Regenbogenstiftung, die seit 2010 gemeinnützige Projekte in den unterschiedlichsten Bereichen der LGBT*I-Szene fördert.

Auch (oder gerade weil) immer wieder Kritik an Philharmoniker-Chefdirigent Valery Gergiev und dessen Einstellung zu LGBT*I laut wurde, wollen zumindest die Musikerinnen und Musiker des Orchesters keinen Zweifel an ihrer aufgeschlossenen und toleranten Einstellung der queeren Community gegenüber aufkommen lassen. So kamen sie mit der städtischen Koordinierungsstelle für gleichgeschlechtliche Lebensweisen ins Gespräch, die zusammen mit Rosa-Liste-Stadtrat Thomas Niederbühl und dem Kulturreferat einen Weg fand, Engagement für die queere Szene zu zeigen. Ergebnis: Das erste „Regenbogen-Konzert“, das im Rahmen des CSD am 9. Juli im Alten Rathaussaal gegeben wird. Mit diesem Abend wollen die vier Musiker Julian Shevlin und Simon Fordham (Violine), Valentin Eichler (Viola) und David Hausdorf (Violoncello) ein sicht- und vor allem hörbares Zeichen in Richtung Community setzen. Mit von der Partie ist auch das Rainbow Sounds Orchestra Munich, die Veranstaltung steht unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Dieter Reiter. Das genaue Programm sowie die Preise standen bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Karten und Infos gibt’s auf der Homepage der Philharmoniker.

9.7., Alter Rathaussaal, Marienplatz, 19 Uhr, www.mphil.de