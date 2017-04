Seit 2011 zeigt das Regietheaterfestival ein vielfältiges Spektrum an Themen und Ästhetiken junger Theatermacher aus dem gesamten europäischen Raum – und seit 2013 nun auch darüber hinaus.

× Erweitern Foto: Thomas Dashuber Radikal jung 2017

Auf der Bühne des Münchner Volkstheaters eröffnet das Radikal jung 2017 mit der Inszenierung „Nathan der Weise“ nach Gotthold Ephraim Lessing in der Regie von Leonie Böhm vom Thalia Theater Hamburg. Das Berliner Maxim Gorki Theater Suna Gürler mit „Stören“ und Nora Abdel Maksoud mit „The Making-of“. Weitere Stücke kommen aus Dresden, Frankfurt, Gent und München. Dabei sind sechs der neuen Regisseure zum ersten Mal mit ihren Produktionen zu Gast auf der Volkstheaterbühne. Ziel des Festivals ist es, die neue Generation der Theatermacher zu fördern, ihre thematischen und ästhetischen Vorlieben aufzuzeigen und sowohl einem Fachpublikum als auch einer breiten Öffentlichkeit Perspektiven einer möglichen Theaterlandschaft von morgen aufzuzeigen. Der Intendant des Münchner Volkstheaters, Christian Stückl, und der Festivalleiter, Kilian Engels, wagen so einen radikalen Blick in die Zukunft und knüpfen an die Tradition des Festivals an. Umrahmt wird das Radikal jung 2017 von Partys, Gesprächen mit den Regisseuren und der Verleihung eines Publikumspreises. Auch die Master Class der Regiestudenten ist wieder dabei.

Radikal jung Festival. 28. 04 - 7. 05 2017.

