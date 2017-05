Queer Culture auf der Leinwand

Nach einem phänomenalen Debüt im letzten Jahr geht das Queer Film Festival München (QFFM) in die zweite Runde. Der Queer Weekender im Mai bildet dabei den Auftakt des QFFM zum Hauptfestival im Oktober.

Am 19. und 20. Mai steht das Kino NEUES MAXIM ganz im Zeichen der queeren Kultur. An diesem Wochenende spüren dort zahlreiche Kurz- und Langfilme der Frage nach, was es bedeutet, in diesen prekären Zeiten von der Norm abzuweichen.

Besonders die vier Langfilme am Samstag sind unbedingt einen Blick wert, denn trotz aller Auszeichnungen von MoMA Berlinale und Co werden sie allesamt nicht in den regulären Münchner Kinoprogrammen auftauchen.

× Erweitern Fotocredit: REAL BOY, via QFFM Bennett and Joe

So widmet sich beispielsweise der vielfach ausgezeichnete Dokumentarfilm „Real Boy“ in einer sensiblen Bildgestaltung dem schwierigen Prozess des Erwachsenwerdens als Transperson.

Das neuste Werk von Alain Guiraudie hingegen, dem Macher von „Der Fremde am See“, schlägt in eine andere Kerbe und wurde letztes Jahr in Cannes heftig diskutiert. „Rester Vertical“ läuft nun beim Queer Weekender und dürfte auch im Münchner Publikum die eine oder andere Diskussion auslösen.

19. + 20.5., NEUES MAXIM, Landshuter Allee 33, www.qffm.de.