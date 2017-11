× Erweitern Foto: Veranstalter Pianotainment

Wer sich gern an Filme wie „Die fabelhafte Welt der Amelie“ oder „Das Piano“ erinnert, kommt bei diesem Konzert auf seine Kosten. In „Die fabelhafte Welt der Filmmusik“ bringt das Duo „Pianotainment“ die Musik für ein Klavier und vier Hände auf die Bühne. Die beiden Tastenvirtuosen Marcel Dorn und Stephan Weh überzeugen dabei nicht nur mit ihrer musikalischen Professionalität, sondern mit ebenso viel Charme und Wortwitz. 20 flinke Finger plus 88 polierte Klaviertasten und eine kurzweilige Moderation garantieren ein stimmungsvolles Konzerterlebnis!

19.11., Schloss Nymhenburg/Hubertussaal, 20 Uhr, www.kulturgipfel.de