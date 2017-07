Osvaldo Supino

Der kleine Mann mit der großen Stimme und dem südländischen Temperament ist zurück. Frischer Electro-Pop und eingängige Beats made in Italy verbinden sich mit Osvaldos außergewöhnlicher Stimme zu einem perfekten Ganzen.

Du kommst aus Italien, da denkt man gleich an die Italo-Disco-Zeit. Bist du damit groß geworden und hat sie dich in deinen Songs inspiriert?

Meine Eltern haben sich tatsächlich in einer Disco kennengelernt und nahmen mich als Kind schon immer dorthin mit. Somit habe ich die Disco-Musik wohl im Blut. Ich bin einfach mit Musik groß geworden. Am Anfang war es typisch italienische Musik, später habe ich durch eine Reise in die USA meine große Liebe für internationale Musiker wie Michael Jackson, Madonna, Sting und Whitney Houston entdeckt. Heute ist meine Musik eine Mischung aus meinen italienischen Wurzeln und Einflüssen aus der ganzen Welt. Alles, was ich sehe, höre und wovon ich träume, beeinflusst natürlich meine Musik.

Du warst schon zwei Mal auf dem Miami Pride. Gibt es Unterschiede zu europäischen Veranstaltungen?

Ich bin viel durch Europa und die USA getourt und habe so unterschiedliche Bühnen gesehen: groß, klein, mit teurem Equipment oder nur mit einem einzigen Mikrofon. Man lernt großartige Profis kennen, und mit anderen ist es schwierig zu arbeiten. Genauso spielst du vor Publikum, das dich liebt, oder einem Publikum, das nicht auf dich reagiert. Dennoch denke ich, dass jeder im Publikum sich entspannen möchte und eine schöne Zeit verbringen will … Also sind meine Gefühle und meine Einstellung immer die gleichen: Der Konzertort, die Stadt oder die Bühne sind nicht so wichtig – für mich ist es immer großartig, auf einer Bühne zu stehen.

München wird immer wieder als nördlichste Stadt Italiens betitelt. Ist da etwas dran?

Ich bin wirklich richtig verliebt in München. Ich liebe es, dort zu sein, und es ist eine der wenigen Städte, wohin ich gerne umziehen würde. Ich freue mich sehr, mit meinem neuen Album wieder in München auftreten zu können.

Interview: Mario Lehlbach

Hört hier in seinen Sound rein: