Mit den Simple Minds, Natasha Bedingfield (Bild), Stefanie Heinzmann, John Miles und der Klassik-Formation „Time For Three“ stehen die großen Künstlernamen der diesjährigen Ausgabe der Night of the Proms nun fest. Unter der Leitung der neuen Dirigentin Alexandra Arrieche wird das Orchester Il Novecento und der Chor Fine Fleur diese Stars aus Rock und Pop auf einer musikalischen Reise durch die letzten drei Jahrhunderte populärer Musik begleiten. Eine bombastische Nacht!

09. bis 11.12., Olympiahalle München, 20 Uhr, www.muenchenticket.de