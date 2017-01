Neues Jahr, neues Vergnügen

Eigentlich ist es keine schlechte Idee, den Jahreswechsel auch für eine eigene Veränderung zu nutzen.

Am Silvesterabend lässt man das alte Jahr Revue passieren und stellt fest, dass sich bisher der monatliche Beitrag für die Fitnessstudiomitgliedschaft nicht wirklich gelohnt hat. Auch das mit dem Rauchen-Aufhören ist nur so halb geglückt, und sich mal mehr Zeit für sich selbst zu nehmen, kläuft dann doch zu oft mit dem Job. Immer diese nicht erreichbaren Vorsätze. Was allerdings eindeutig machbar und gleichzeitig unterhaltsam ist: mehr Kultur! Einfach ins Theater gehen, sich unterhalten lassen und dabei die Seele baumeln lassen. Damit das auch gut klappt, gibt es hier Tipps für den Januar.

Im Gärtnerplatztheater sucht Börsenmakler Billy nach seiner Millionenerbin Hope auf hoher See in dem Musical „Anything goes“. Das bedeutende amerikanische Stück der 1930er-Jahre hat nichts an Reiz verloren. Angetrieben von großartigen Songs, in denen sich alle aktuellen Trends der damaligen Popmusik von Jazz, Big-Band-Sound über Vaudeville bis hin zu Shanty wiederfinden, gibt es Vorstellungen bis zum 8.1. Kurze Zeit später, am 18.1, feiert „Die Perlenfischer“ Premiere. Die französische Oper entführt die Zuschauer nach Ceylon, wo sich zwei Jugendfreunde nach vielen Jahren wiedersehen. Beide waren einst in dieselbe Frau verliebt, und als diese auch noch auftaucht, ist Aufregung vorprogrammiert.

Das Bayerische Staatsballett startet im Prinzregententheater mit einer Gala in das neue Jahr: An drei Abenden im Januar (12./13./15.1.) präsentieren sich die Solisten und Solistinnen im Prinzregententheater in ihren Lieblingsrollen. Neben Soli- und Gruppenszenen aus klassischen, neoklassischen und modernen Werken, darunter „Der Nussknacker“ und „Don Quixote“, werden bei der Gala Ballettdirektor Igor Zelensky und die Stars des Staatsballetts auf die Bühne zurückkehren. Mit dabei ist auch Osiel Gouneo (s. Interview). Außerdem stehen weitere Vorstellungen von Spartacus und Romeo und Julia auf dem Programm sowie nach vierjähriger Pause die Wiederaufnahme von Frederick Asthons „La Fille mal gardée“ im Nationaltheater.

„Das Schloss“ ist Franz Kafkas letzter große Roman. Der leider in Fragmenten gebliebene Text wird nun im Volkstheater auf die Bühne gebracht. Das Stück eröffnet eine Welt, in der der Protagonist K. ebenso wie der Zuschauer in die Irre geführt wird. Wie auch in anderen Werken kämpft die Schlüsselfigur gegen bürokratische und undurchschaubare Hierarchien, bei denen man am Ende den Zweck des Handelns und den Ursprung der Misere nicht mehr erkennen kann. Die Premiere ist am 26.1.

Von Kafka gleich weiter zu Tschechow. Nicolas Stemann inszeniert nach „Der Kaufmann von Venedig“ und Jelineks „Wut“ nun „Der Kirschgarten“ von Anton Tschechow in den Münchner Kammerspielen. Ab der Premiere am 27.1. kann man in den wunderbaren Garten hineintauchen und der Familie um die Gutsbesitzerin Ljubow Ranjewskaja beim Untergang zusehen. Die Kirschdevisen bleiben aus und so auch die kulturelle und soziale Vorherrschaft der Familie. Das lockt neue Konkurrenten an.

Wer sich das mit dem Rauchen noch einmal überlegen möchte, sollte ins Theater HochX gehen. Die Regisseurin Karen Breece hat über ein Jahr Gespräche mit alten Menschen über das Sterben geführt und daraus ein Theaterstück zwischen Hoffnung und Erinnerung, Realität und Fiktion entwickelt. In „don’t forget to die“ werden die wirklich wichtigen Fragen gestellt. Kann man sich auf den Tod vorbereiten? Wie sollte man das Leben davor führen? Was kommt danach? Die Premiere ist am 26.1.