MPHIL 360° geht in die nächste Runde! Der Fasching ist vorbei, der Sommer noch weit, da hilft nur Eines: Wir entfliehen dem Februar-Grau mithilfe feuriger Musik von Igor Strawinsky und packendem Ballett!

Mit internationalen, genreübergreifenden Kooperationen schafft MPHIL 360° immer wieder neue künstlerische Impulse. Dieses Mal wird die Philharmonie zur Tanzbühne: Zu Gast ist das weltberühmte Mariinsky-Ballett mit Strawinskys „Pétrouchka“, intoniert von den Münchner Philharmonikern unter der Leitung von Valery Gergiev.

Weitere Highlights sind Strawinskys „Symphonie für Bläser“ sowie Stargast Hélène Grimaud, die das 4. Klavierkonzert von Ludwig van Beethoven spielen wird.

„Ein Date mit Strawinsky Part One“ in der benachbarten Muffathalle am 23.2.: Violinist Kristóf Baráti verspicht ein Erlebnis für die Ohren zu werden. Der Shootingstar der Klassikszene wird unter der Leitung Valery Gergievs das Publikum sicher begeistern. Zum Abschluss des Abends erklingen Astor Piazzollas „Vier Jahreszeiten“ mit dem Kammerorchester der Münchner Philharmoniker und dem Mariinsky Stradivarius Ensemble.

Lateinamerikanisch geht es weiter in der Bar nebenan, wo Solo-Hornist Matías Piñeira zusammen mit seiner Band Los Pitutos die Herzen zum Schmelzen und die Füße zum Tanzen bringt.

Apropos Tanzbein: „Der Feuervogel“ machte Igor Strawinsky weltberühmt. Das Ballett basiert auf zwei russischen Märchen aus der Heimat des Komponisten: In seiner Musik erwachen Prinz Iwan, der unheimliche Zauberer Kastschej und nicht zuletzt der geheimnisvolle Feuervogel zum Leben. Der Schauspieler und Sänger Malte Arkona leiht den Figuren seine Stimme und führt als Sprecher durch die Geschichte. Ausführende sind Mitglieder der Münchner Philharmoniker zusammen mit ihrem Patenorchester, dem preisgekrönten ODEON-Jugendsinfonieorchester München. Am 24.2. in der Philharmonie im Gasteig unter der Leitung von Valery Gergiev.

Den Abschluss bilden am 25.2. das Kammerorchester der Münchner Philharmoniker mit dem Mariinsky Stradivarius Ensemble unter der Leitung von Valery Gergiev. Sie spielen Antonio Vivaldis „Vier Jahreszeiten“, Richard Strauss’ „Metamorphosen“ und Strawinskys „Concerto in D“ sowie das Violinkonzert, wiederum mit Solist Kristóf Baráti.

MPHIL 360°, 22. – 25.2., Gasteig und Muffathalle, www.mphil.de