Mit Queer-Pop Mauern durchbrechen

Die Veranstaltungsreihe Ritournelle lässt die Liebhaber ausgefallener Popkultur regelmäßig vor Freude an die Decke gehen. In der Vergangenheit präsentierte Initiator Tobias Staab Künstler wie Actress, Demdike Stare oder Andy Stott und erschuf damit eine Plattform für ausgefallene Musik, die ihresgleichen sucht (und in München wohl kaum findet). Die nächste Ritournelle findet am 10. Februar wieder in den Münchner Kammerspielen statt und steht für überwundene Blockaden, durchbrochene Mauern und Fluchtlinien in ein besseres Morgen. Highlights werden mit Sicherheit das Konzert der Münchner Band Carl Gari mit dem ägyptischen Sänger und Trompeter Abdullah Miniawy, die Performance der senegalesischen Queer-Pop-Künstlerin Fatima Al Qadiri, der Auftritt von Warp-Musiker Yves Tumor und natürlich das DJ-Set der Allstars von Modeselektor sein. Ein kollektives Ambient-Ritual mit Shaddah Tuum und DJ-Sets von Molten-Moods-Künstler Jonas Friedlich und Permanent-Vacation-Labelhead Benjamin Fröhlich runden das fulminante Line-up ab. Auf keinen Fall verpassen!

10.2., Münchner Kammerspiele, 20 Uhr, www.muenchner-kammerspiele.de