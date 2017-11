Am 15. und 16. Dezember gibt es Travestie vom Feinsten mit der wunderbaren MEGY B. – in München!

× Erweitern Foto: Sascha Funke Megy

„Draußen rieselt der Schnee und Kult-Travestie-Star MEGY B. bringt uns alle ganz langsam in Weihnachtsstimmung. Sie entführt uns in einen musikalischen zauberhaften Winterwald," versprechen die Veranstalter. Ob das mit dem Schnee klappt, bleibt erfahrungsgemäß typisch Berlin. Also ein Glücksspiel. Sicher sind aber Lebkuchen und Glühwein und MEGY, die über Sinn und Unsinn des Lebens philosophiert.

15. & 16. Dezember 2017 19:00 Uhr – Restaurant ROY München

Dinner-Show: MEGY Christmas 2017 – Die glamouröse Weihnachtsshow

www.bar-roy.net