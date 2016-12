Mefistofele – Hot hot und sexy oder: Heiß, heißer, Mefistofele

Unser Auftakt in die Opernsaison hätte nicht besser sein können. Heiß, sexy – was fürs Auge und Ohr.

Und dafür, dass wir den anderen Damen die Schau stehlen, hatten wir mit unseren wunderbaren Abendkleidern vorgesorgt. Sie konnten es an Strahlkraft mit den Scheinwerfern aufnehmen, und dennoch waren sie angemessen elegant! Die Frisuren waren ein Meisterwerk des Turmbaus, das Make-up hätte auch einem großen Tropensturm standgehalten.

Aber nun zu dem, was wir uns angesehen haben: ein wunderbarer Stoff! Mutti und ich fanden uns in so mancher Rolle sofort wieder.

„Der Herr der Schöpfung ist in die finstersten Tiefen gestürzt, und nun ist er so geschwächt, dass ich keine Lust verspüre, ihn zum Bösen zu verführen.“ Es ist ein resignierter, oft zynischer Teufel, den Arrigo Boito – bekannt auch als Librettist von Verdis späten Meisterwerken Otello und Falstaff – aus Goethes zwei Teilen der Faust-Tragödie destilliert und zum Protagonisten seiner einzig vollendeten Oper macht.

Ach Kinder ... der junge Mann, der so lasziv am Bühnenrand stand – ein Traum. Und ich dumme Kuh vergesse das Opernglas, um mir ein noch schärferes Bild zu machen. Mutti dagegen wäre gerne mal mit einem der Herren in die Unterwelt eingefahren.

Aber wir schweifen ab, denn es lässt sich „der Geist, der stets verneint“ auch hier auf jene wohl berühmteste Wette der Literaturgeschichte ein, die exemplarisch den ewigen Kampf von Gut und Böse zeigt. Die anschließende Reise von Faust und Mefistofele geht nicht nur quer durch Raum und Zeit. Sie vermisst auch existenzielle Grundsituationen des Menschen in seiner Auseinandersetzung mit dem Bösen. Sie wirft Fragen danach auf, wie frei das in Schuld verstrickte Individuum ist, sein Schicksal selbst zu bestimmen, und welche Bedeutung das Konzept der Erlösung für den modernen Menschen hat.

Die Antworten darauf müsst ihr euch natürlich selbst bilden. Wir hatten jedenfalls in unserer traumhaften Proszeniumsloge wie immer einen großartigen Blick. Für uns ein rundum schöner Abend.

Meldet euch bei uns, wenn ihr auch mal dabei sein wollt. Wir lieben die Oper und freuen uns schon auf unseren nächsten Besuch am 2. Dezember.