Max Goldt liest

Alle Jahre wieder kommt Max Goldt zum Jahresende nach München – gut so! In bester Tradition entlarvt Max Goldt die Absurditäten und Widersprüche des Alltags und rückt die Nebenschauplätze des Lebens rücksichtslos in den Fokus. Als Meister der freischwebend-assoziativen, dabei stets präzise sezierenden Sprache verliert er aber niemals seinen vornehmen, aristokratischen Tonfall. Ein Muss für alle, die Spaß an witziger Wortgewalt haben!

28.12., Münchner Volkstheater, Brienner Str. 50, 20 Uhr, www.muenchner-volkstheater.de