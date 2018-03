× Erweitern Foto: Gasteig München/Matthias Schönhofer Philharmonie

Was passt besser zum heutigen Karfreitag als die Musik Johan Sebastian Bachs? Unter den vielen Konzerten am heutigen Tag sticht die Matthäuspassion mit dem Orchester KlangVerwaltung unter der Leitung von Enoch zu Guttenberg heraus. Alljährlich am Karfreitag in der Philharmonie aufgeführt, ist sie noch immer einer der aufregendsten Interpretationen, die in derzeit zu hören sind. Von Kritikern gelobt und alles andere als Standard!

30.3., Philharmonie im Gasteig, Rosenheimer Platz 1, 20 Uhr, www.gasteig.de